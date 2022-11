Nuoto | Alberto Razzetti | “Voglio difendere il titolo mondiale dei 200 delfino | lavoro sui particolari”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Continuare sempre a migliorarsi.ha concluso quest’oggi le sue fatiche negli Assoluti invernali diin vasca corta. A Riccione il ligure ha fatto centro nei suoi 200 misti, dopo aver alzato la voce nei 200, distanza nella quale difende ilottenuto nel 2021 ad Abu Dhabi. In vista della rassegna iridata a Melbourne, in programma dal 13 al 18 dicembre, “Razzo” vuol essere pronto a giocarsi le sue carte: “E’ una responsabilità, ma anche uno stimolo per fare bene. Ho avuto buone sensazioni in queste gare, visto che non le abbiamo preparate. In Australia so di dovermi confrontare con grandissimi atleti, ma io darò come al solito il 100%“, ha dichiarato. Una crescita che non può arrestarsi perché di anno in anno di rivali ...