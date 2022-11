“Non provarci mai più!” GF Vip | Sonia Bruganelli stavolta sbrocca di brutto Fuori gli artigli | VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022) Duro confronto tra Antonella Fiordelisi eal GF Vip 7. L’opinionista in studio infatti, non ci ha pensato due volte per dire cosa pensa della vippona. Tutto è successo a seguito dopo che Alfonso Signorini aveva iniziato a parlare del rapporto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Qualcuno ricorderà infatti che la Fiordelisi ha avuto modo di rivedere il suo ex fidanzato Gianluca, per cui ha speso non poche lacrime. A quel punto tanti dei concorrenti del GF Vip 7 hanno iniziato a pensare che il tutto sia frutto di un piano ben studiato. Ovviamente, la Fiordelisi ha smentito ed Edoardo ha preso prontamente le sue difese. Tuttavia il padrone di casa ha ribadito che anche per una parte del pubblico risultato tutto poco credibile. Ed eccola l’alzata a centro aerea che aspettavache di ...

Altalex

... su cui il Comune di Ravenna aveva provato a investire ormai una quindicina di anni fa ma che di fattoe mai partito. Sui lidi ravennati da qualche anno ae in particolare l'...'Prima della stagione ho avuto un incontro con Xavi in cui mi ha detto che sarebbe stato difficile per me ma ho voluto. Le sensazioni ad inizio stagioneerano delle migliori e ho pensato che la pausa di settembre sarebbe stata una buona occasione per prendere una decisione. Il fatto che ci fossero degli ... Cessione crediti in blocco: come provare l'inclusione di un singolo rapporto contrattuale Il campione del Mondo non si nasconde alla vigilia di Interlagos e ribadisce le sue perplessità sulla Sprint Race: "Sembra non si gareggi ...Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dare l’addio al calcio Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha spiegato ad AS i motivi che lo hanno portato a dir ...