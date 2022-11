Noemi Bocchi in tribunale | ' Quello che ho subito è gravissimo' L' udienza contro l' ex marito

Nel giorno della seconda udienza per il caso di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi , un'altra coppia finisce in tribunale , quella die Mauro Caucci . L'imprenditore, ex marito della 34enne romana e team manager di una squadra di calcio, è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenze. 'Francesco Totti fa sul serio ...La storia trae l'ex marito Mauro Caucci, oggi sotto processo per maltrattamenti in famiglia., 35 anni, nuova fidanzata del calciatore Francesco Totti, avrebbe passato un matrimonio ...Nel giorno della seconda udienza per il caso di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, un'altra coppia finisce in tribunale, quella di Noemi Bocchi e Mauro Caucci. L'imprenditore, ex marito della ...Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto il loro ingresso al tribunale civile di Roma in viale Giulio Cesare per la seconda udienza relativa alla ...