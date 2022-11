Noemi Bocchi e il processo penale contro l’ex marito | “Minacce e mani al collo”

(Di venerdì 11 novembre 2022)è sotto tutti i riflettori da mesi, ormai. L’attuale compagna di Francesco Totti è finita al centro del gossip di tutti i quotidiani dopo la conferma della sua relazione concapitano della Roma. La donna, 34 anni, romana, ha già un passato e una storia d’amore alle spalle, proprio come Francesco che assieme a Ilary ha messo al mondo tre splendidi bambini: Chanel, Isabel e Christian. I rapporti tra lei e il suo ex, Mauro Caucci, non sono però proprio idilliaci. Secondo quanto riportato dal Corriere,sarebbe stata abbandonata da un giorno all’altro con i figli di pochi anni, e poi sarebbe stata aggredita in casa dopo la separazione: La storia del matrimonio tra, 34 anni, attuale compagna di Francesco Totti, capitano per ...

Venerdì il primo faccia a faccia in tribunale Totti - Blasi, lui rompe con l'avvocato Bernardini De Pace: 'Bocciato l'accordo trovato con il legale di Ilary' Totti e, convivenza vicina a ...Francesco Totti e, come vi abbiamo mostrato nelle scorse puntate, stanno mettendo su casa. Per questo sono andati a visitare ...Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, dovrà difendersi dall’accusa di “maltrattamenti in famiglia”. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nel 2019 avrebbe aggredito la ex moglie Noemi Bocc ...Per la nuova fiamma di Francesco Totti spuntano dei retroscena drammatici: cosa sarebbe accaduto in passato a Noemi Bocchi ...