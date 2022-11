Nikita Pelizon e Sarah Altobello chiariscono le ragioni del loro distacco

Parlando con, il concorrente ha rivelato di conoscere le reali cause dei pianti dell'ex tronista di Uomini e Donne : Leggi anche L'ultimatum di Antonella Fiordelisi a Edoardo ...Il Vippone, confidandosi in gran segreto con, ha parlato di depressione e, pare, tossicodipendenza. GF Vip: le strane dichiatazioni di Charlie su Luca Nel corso dell'ultima punytata ...Non avendo avuto modo di stringere un bel rapporto, le due VIP decidono di confrontarsi per chiarire le ragioni del loro distacco ...Nikita Pelizon si confida con il suo fidato compagno di avventura George Ciupilan. L’influencer racconta che sta vivendo un momento un po’ particolare a livello sentimentale, da quanto percepito dai s ...