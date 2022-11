Niente Mondiali | il messaggio del calciatore | “Sarò il primo tifoso del Senegal”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 novembre 2022) Keita Baldé è fuori dalla lista dei convocati delper il Mondiale in Qatar. Il giocatore è squalificato per doping fino al 5 dicembre e per questo non potrà prendere parte alla competizione. Sul proprio profilo Instagram, Keita esprime tutto il suo rammarico attraverso un comunicato: “Oggi non c’è spazio per la tristezza nella mia testa e nel mio cuore. La gioia di vedere il mio Paese rappresentato al Mondiale da questi fantastici 26 ragazzi e da questa delegazione che sono per me come una famiglia, è molto più grande di tutto il resto”. Keita BaldéMondiale L’attualedello Spartak Mosca esprime poi i suoi ringraziamenti alla Federazioneese per essergli stato vicino in un momento particolare come quello che sta vivendo. Il giocatore spera presto di tornare a ...