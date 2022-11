Niente Italia per l’attaccante | convocato da un’altra Nazionale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il CT del Venezuela Pekerman ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Panama e Siria, che si disputeranno a Dubai. La Vinotinto, soprannome della, non andrà al Mondiale, ma userà la pausa per provare nuove soluzioni. Venezuela, Pekerman sceglie Torregrossa La notizia più originale è quella della convocazione di Ernesto Torregrossa, attaccante del Pisa, originario di Caltanissetta. Il classe ’92 ha risposto positivamente alla chiamata di Pekerman, dato che possiede il passaporto venezuelano. FOTO: Getty – Torregrossa-Juve-Samp Infatti il padre delè nato e cresciuto a Colabozo. La storia ricalca vagamente quella di Lapadula, il quale ha scelto di giocare per il Perù. Andando a ritroso nel tempo, ricordiamo la vicenda di Margiotta. Il giocatore ex Udinese, Perugia e Vicenza tra le altre, ha percorso lo ...

OA Sport

