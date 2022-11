Netflix vorrebbe darsi allo sport | però…

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 11 novembre 2022)si getta nella mischia dei dirittiivi Le Figaro, di Eduardo Fernandez, pag. 28 Per molto tempo, i diritti di trasmissione di competizioniive in diretta non sono stati un argomento di. Ma il gigante dello streaming video in abbonamento sta ora rivedendo i suoi piani. Secondo il Wall Street Journal, la piattaforma sta valutando la possibilità di offrire eventiivi in diretta. In realtà, ha già agito. Recentemente,ha fatto un’offerta per i diritti di trasmissione in diretta del circuito ATP di tennis per alcuni Paesi europei, tra cui Francia e Regno Unito. Ma poi ha gettato la spugna. La società californiana ha anche cercato di acquistare i diritti britannici della Women’s Tennis Association e dei campionati di ciclismo. Ma ...