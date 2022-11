Napoli | vendeva eroina vicino alla stazione della metro | arrestato 46enne

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Smerciavaa pochi passi dall’ingressopolitana di Piazza Cavour, a: Fattah Krawa,di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine è finito in manette,dai carabinieri del Nucleo Operativo diStella. E’ stato notato mentre cedeva una dose diad un “cliente” del posto, a pochi passi dall’ingressodi Piazza Cavour: 5,35 grammi il quantitativo recuperato e sequestrato dai militari. Insieme con la droga sono stati trovati anche 20 euro, ritenuti provento illecito. L’è finito in camera di sicurezza, in attesa di ...

