Napoli | Spalletti | 'Kvara non ci sarà | l'Udinese ha fermato le big I rigorini? Polemica inutile | ma con il Lecce'

Non solo i risultati sul campo, per ilarrivano i primi segnali positivi anche dal mercato. La squadra diè in testa al campionato con 8 punti di vantaggio su Milan e Lazio dopo 14 giornate. In Champions ha chiuso in testa ...Così Lucianoalla conferenza di presentazione di- Udinese a Castel ...Per la squadra di Spalletti la possibilità di continuare la striscia di vittorie con motivazione ancora maggiore visto il ritorno di gran carriera della Juventus, che ha vinto le ultime cinque gare di ...Spalletti: «La sosta ci permetterà di andare a migliorare ulteriormente, il tempo a disposizione va usato bene» ...