Napoli | Kvaratskhelia ancora a parte | salta anche l’Udinese?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Kvicha, a meno di grandi sorprese, salterà-Udinese, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nel corso dell’allenamento odierno di vigilia, come riporta il sito ufficiale del, infatti il georgiano ha svolto terapie e lavoro in palestra per il problema alla schiena che lo affligge da dopo Liverpool-e con tutta probabilità dunque salterà l’ultima partita del 2022 (fischio d’inizio domani alle ore 15 allo stadio Maradona). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina palestra e personalizzato in campo. Sirigu terapie e palestra. SportFace.

