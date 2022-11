Napoli | genitori costretti a ritirare da scuola il figlio disabile per mancanza di assistenti

(Di venerdì 11 novembre 2022), a un giovane studenteviene negata la possibilità di andare a: manca un assistente materiale che lo posso aiutare nell’espletamento dei propri bisogni. È la denuncia di Toni Nocchetti, presidente dell’associazione ‘Tutti a’ che si occupa dei diritti dei disabili. In un video di un minuto e mezzo, dal titolo Scusami Francesco, Nocchetti racconta la vicenda di un ragazzo quasi sedicenne, con una grave disabilità. «La sua famiglia lo ha adottato alla nascita prendendosi cura di lui come fanno gli esseri umani degni di questo nome», spiega. Francesco, questo il nome dello studente, «con tutte le sue difficoltà», frequenta unanel capoluogo campano. «Solo per qualche ora al giorno – prosegue Nocchetti -, ma torna a casa dainzuppato di pipì. La ...

