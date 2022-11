Napoli | Anguissa ha rinnovato | incasserà 2 | 5 milioni più bonus

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non ha perso tempo, il, per blindare uno dei protagonisti del nuovo corso. Il club infatti ha ufficializzato attraverso i propri canali il rinnovo di contratto di Frank, che ha siglato ...

Non ha perso tempo, il, per blindare uno dei protagonisti del nuovo corso. Il club infatti ha ufficializzato attraverso i propri canali il rinnovo di contratto di Frank, che ha siglato un nuovo accordo fino ...Ilnon sta a guardare e prima della sosta per le nazionali ha deciso di mettere a posto un altro ...infatti il club partenopeo ha comunicato il rinovo del contratto di Frank Zambofino ...La Ssc Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 g ...Frank Zambo Anguissa ha rinnovato con il Napoli. Lo ha annunciato il club azzurro, precisando i dettagli dell'intesa. "La SSC Napoli comunica ...