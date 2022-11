Napoli | a gennaio si lavorerà ai rinnovi di Politano e Maio Rui

NapoliToday

Manca ancora una giornata prima della sosta per il Mondiale, ma ilsembra già lanciato in fuga per lo scudetto. In casa contro l'Empoli, gli azzurri trovano la ...di cambiare squadra a. ...A Verona, dove si è trasferito per un anno e mezzo da2020, l'eslosione. Poi il ritorno all'... E, tralasciando ilche ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre: siamo tutte ... Napoli, il calendario completo degli anticipi e posticipi da gennaio ad aprile Dopo le gare del weekend, appuntamento al 4 gennaio, con il Napoli che è però già sicuro di festeggiare il Capodanno in testa alla classifica. La squadra di Luciano Spalletti, in casa contro l’Udinese ...Manca ancora una giornata prima della sosta per il Mondiale, ma il Napoli sembra già lanciato in fuga per lo scudetto. In casa contro l’Empoli, gli azzurri trovano la decima vittoria consecutiva in Ca ...