Nagelsmann protegge Mané | «Ovviamente il Senegal vorrebbe che giocasse Se soffre però non potrà farlo»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Julian, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della convocazione di Sadioal Mondiale con ilJulian, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa della convocazione di Sadioal Mondiale nonostante l’infortunio. PAROLE – «Faremo un altro controllo tra 10 giorni e poi vedremo come sta andando il suo recupero.ilche; se, non. La salute viene prima di tutto, anche del calcio e del Mondiale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

