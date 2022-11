Musk | ' Twitter rischia la bancarotta C' è un cash flow fortemente negativo'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Secondo quanto riferisce 'Il New York Times'ha aggiunto che avrebbero lavorato strenuamente per mantenere a galla l'azienda. 'Coloro che sono in grado di giocare duro e giocare per vincere, ...

Lettera del neo proprietario ai dipendenti: "C'è un cash flow fortemente negativo" La bancarotta di"non è esclusa". Ad affermarlo è il neo proprietario di, Elonin un messaggio ai dipendenti in cui parla di un "cash flow fortemente negativo". Leggi anche, Elon'banna' gli imitatori del suo account, 'autogol' Elon: ...Sualeggia lo spettro della bancarotta e ad agitarlo è lo stesso Elon. 'Non è fuori questione', avrebbe detto il miliardario ai dipendenti, secondo quanto riportato dal New York Times , ...New York, 11 nov. (askanews) - Continua l'esodo dei dirigenti di Twitter, dopo l'incontro di giovedì con Elon Musk, nuovo CEO della piattaforma, ...Elon Musk fa aleggiare lo spettro di una bancarotta di Twitter. "Non è fuori questione", ha detto il miliardario ai dipendenti, secondo quanto riportano i media americani. "Senza significativi ricavi ...