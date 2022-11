Mps | Lovaglio | ' molto soddisfatto | possibile anticipo dividendi e obiettivi del piano'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Milano, 11 nov. (Adnkronos) - "Sono, stiamo cominciando un nuovo capitolo di una delle banche più antiche nel mondo". Così l'ad di Mps Luigiesordisce nella conference call che segue i conti della banca che archivia i primi nove mesi dell'anno con una perdita di 360 milioni di euro rispetto all'utile di 388 milioni realizzato nello stesso periodo del 2021. A pesare sul risultato del periodo sono i costi di ristrutturazione per gli esodi, al netto dei quali i nove mesi si chiuderebbero con un utili di 565 milioni di euro, grazie a un utile ante imposte di 150 milioni di euro e un positivo impatto delle tasse per 415 milioni. L'amministratore delegato èper aver raggiunto glimaggiori del: un aumento di 2,5 miliardi di capitale "che ...

