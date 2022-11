(Di venerdì 11 novembre 2022) - Il portavoce del Cremlino ha ricordato che la regione ucraina, annessa tramite referendum, ora è territorio sovrano russo. Un muro contro muro che, almeno nel breve, non lascia spazio a spiragli ...

TGLA7

- Il portavoce del Cremlino ha ricordato che la regione ucraina, annessa tramite referendum, ora è territorio sovrano russo. Un muro contro muro che, almeno nel breve, non lascia spazio a spiragli ......Zelensky ha detto di non credere alla prospettiva di negoziati di pace con la Russia finché... "Sarà possibile parlare - ha- quando si riconosceranno occupanti e si mostreranno ... Mosca: concluso il ritiro da Kherson. Ira di Kiev: raid su Mykolaiv, 5 vittime Il portavoce del Cremlino ha ricordato che la regione ucraina, annessa tramite referendum, ora è territorio sovrano russo. Un muro contro muro che, almeno nel breve, non lascia spazio a spiragli ...L’Ungheria si dice pronta ad aiutare l’Ucraina ma boccia qualsiasi forma di debito comune europeo, respingendo di fatto la proposta di finanziamento dei 18 miliardi di aiuti a Kiev presentata oggi dal ...