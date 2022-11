Morte di David Rossi | sotto inchiesta a Genova tre pm che indagarono - Cronaca - lanazione it

Leggi AncheRossi, pm Marini in Commissione d'inchiesta: 'C'era un'impronta di scarpa sul davanzale. Nessuna ipotesi se non il suicidio' Le dichiarazioni di Aglieco erano state usate da ...Ai tre titolari del fascicolo sulla tragica fine del capo comunicazione Mps viene contestata la mancata verbalizzazione della perquisizione della stanza dalla cui finestra l'uomo ...Tre pm di Siena che si occuparono delle indagini sulla morte di David Rossi, il capo delle comunicazioni del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6… Leggi ...Genova. Sono indagati dalla procura di Genova, per falso aggravato, i tre magistrati titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi, l’ex capo comunicazione di Mps deceduto dopo essere precipitato ...