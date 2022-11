Monza | Palladino | «Ci prendiamo meno di quanto prodotto»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Raffaele, allenatore del, ha parlato al termine della sfida contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico Raffaele, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Lazio. Di seguito le sue parole. COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo incredibile. Nel secondo tempo sapevamo che potevamo abbassarci un attimo anche perchè la Lazio ha messo forze fresche. Sono dispiaciuto per il gol subito, abbiamo preso un uno-due su una situazione dove di solito non sbagliamo. Sono però soddisfatto, la strada è quella giusta per fare un grande campionato». GARA – «Abbiamo fatto una partita di aggressività. Siamo una squadra costruita per fare calcio, quindi ci viene facile. Oggi c’erano stati tanti cambi ma tutti hanno ...

ROMA. La Lazio batte il, bissa il pesante successo nel derby di qualche giorno fa e vola al secondo posto in ... I biancorossi di, fermati dal Var in occasione del possibile vantaggio di ...Commenta per primo Lazio -: 1 - 0 Di Gregorio 5,5 : decisivo nel primo tempo con un paio di uscite e interventi a terra. ...6 : Ha studiato bene quello che aveva fatto la Salernitana ...Il protagonista che non ti aspetti regala tre punti d'oro alla Lazio. Sarri butta nella mischia Romero e il baby talento risponde con un tap-in fondamentale per spedire i biancocelesti al ...Le parole del calciatore biancoceleste intervenuto pochi minuti dopo il triplice fischio del match con i brianzoli direttamente dall'Olimpico ...