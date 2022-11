Mondiali Qatar | Pelé sicuro della sesta stella | “Vincerà il Brasile”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Si potrebbe anche pensare che io sia troppo fiducioso, ma sento che vedremo ilvincere di nuovo“. È questo il pronostico di, fatto sui propri profili social, in vista degli imminentidi2022. Secondo O Rey, quindi, la Nazionale verdeoro centrerà il suo sesto successo a livello mondiale, che arriverebbe a vent’anni dall’ultimo trionfo, quello del 2002. In effetti, la selezione di Tite arriva all’impegno da numero 1 del ranking mondiale, dopo aver concluso il girone di qualificazione da imbattuta e con un parco attaccanti da far girare la testa. Per questo, l’ottimismo di, unico giocatorestoria a vincere tre coppe del mondo, si può dire quantomeno giustificato. SportFace.

Ad una giornata dalla pausa per iin, la Serie A si è dimostrata ancora una volta inaspettata. Anche nel turno infrasettimanale. Dagli stop di Roma e Atalanta , in due partite alla portata, alla seconda sconfitta della ...Si avvicina l'inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. Alcune nazionali hanno già comunicato l'elenco ufficiale dei convocati e non sono mancate le sorprese Dieci giorni, il conto alla rovescia è ufficialme ...La Joya tra il Mondiale e l'ultima dell'anno con la Roma Meno tre e poi Dybala saprà. Esattamente i giorni che lo separano dalla convocazione con la Nazionale argentina per il Mondiale. Nel mezzo le p ...