Mondiali | convocati Olanda; van Gaal lascia a casa n 1 Cillessen

Il ct dell'Olanda, Louis van Gaal, ha diffuso l'elenco dei 26per iin Qatar che comprende quattro nerazzurri, i due difensori dell'Inter de Vrij e Dumfries e la coppia di centrocampisti atalantina Koopmeiners e de Roon. Grande assente, il ...L' Italia aiin Qatar non ci sarà, ma scenderà in campo la prossima settimana per due gare amichevoli contro Albania e Austria . Tra inon dovrebbe esserci Nicolò Zaniolo , che ha voluto ...(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Kvaraskhelia non sarà convocato per la partita di domani con l'Udinese. Lo ha annunciato in conferenza stampa ...C'è tantissima Serie A nella lista dei convocati di Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ai Mondiali 2022 in Qatar ...