Agenzia ANSA

"Cerchiamo di pensare al calcio, però non possiamo tirare una riga nera su tutto quanto". Lo afferma Evelina, membro del Consiglio Fifa, a dieci giorni dal via deiin Qatar. "Nel Paese c'è un equilibrio molto delicato sul tema dei diritti umani", ha sottolineato in un'intervista a Radio ...... M arco Tardelli, Daniele Adani, Tiziano Pieri al Var, Evelina, Milena Bertolini, Marco ... Gianfranco Benincasa ore 14:25 Ginnastica Artistica: Campionati2022 Finali di Specialità ... Mondiali: Christillin, in Qatar equilibrio delicato su diritti - Calcio "Cerchiamo di pensare al calcio, però non possiamo tirare una riga nera su tutto quanto". Lo afferma Evelina Christillin, membro del Consiglio Fifa, a dieci giorni dal via dei Mondiali in Qatar. (ANSA ...Qatar 2022 – Christillin, membro Consiglio Fifa, a Poche Storie su Radio 24: Equilibrio molto delicato in Qatar sui dirittiAlla domanda se ci saranno proteste, manifestazioni dei calciatori sui diritt ...