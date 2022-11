Mondiali 2022 | Pelé | “Brasile sarà di nuovo campione del mondo”

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) –crede che ilincoronatodella Coppa delper la sesta volta in Qatar il mese prossimo. Ilsi è guadagnato un posto nell’evento più importante del calcio internazionale rimanendo imbattuto nelle qualificazioni e finendo in testa al gruppo sudamericano a 10 squadre, sei punti di vantaggio sull’Argentina, seconda in classifica. “Si potrebbe anche pensare che io sia troppo fiducioso, ma sento che vedremo ilvincere di”, ha detto l’82enne sui social media. Ha accompagnato il post con una foto di sé stesso che alza il trofeo Jules Rimet in una decappottabile mentre supera l’Arco di Trionfo a Parigi. Il, che ha vinto l’ultima Coppa delnel ...

Ad una giornata dalla pausa per iin Qatar, la Serie A si è dimostrata ancora una volta inaspettata. Anche nel turno infrasettimanale. Dagli stop di Roma e Atalanta , in due partite alla portata, alla seconda sconfitta della ...Il Milan continua a pensare ai rinnovi contrattuali, con una priorità assoluta dopo la firma di Kalulu giunta ufficialmente ieri.A 33 anni (li compirà il 22 novembre) accumulare 1.762 minuti in due mesi e mezzo di partite non era nei programmi. Purtroppo il suo vice, Marash Kumbulla, si è fermato due volte per problemi muscolar ...