Mondiali 2022 | Pelé | “Brasile sarà di nuovo campione del mondo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) –crede che ilincoronatodella Coppa delper la sesta volta in Qatar il mese prossimo. Ilsi è guadagnato un posto nell’evento più importante del calcio internazionale rimanendo imbattuto nelle qualificazioni e finendo in testa al gruppo sudamericano a 10 squadre, sei punti di vantaggio sull’Argentina, seconda in classifica. “Si potrebbe anche pensare che io sia troppo fiducioso, ma sento che vedremo ilvincere di”, ha detto l’82enne sui social media. Ha accompagnato il post con una foto di sé stesso che alza il trofeo Jules Rimet in una decappottabile mentre supera l’Arco di Trionfo a Parigi. Il, che ha vinto l’ultima Coppa delnel ...