Mobilità | entro febbraio le operazioni dei trasferimenti Per rinnovo contratto c’è ancora distanza tra Ministero e sindacati

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non c’è solo ildel CCNL, a tenere banco anche il nuovointegrativo sullache ha già intrapreso il percorso degli incontri fra amministrazione e. E anche in quello del 9 novembre la situazione non è cambiata con unafra amministrazione eche permane. L'articolo .