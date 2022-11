Million Day oggi 11 novembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022)Day estrazione di11. La settimana sta per giungere al capolinea, il weekend si avvicina, ma gli appassionati giocatori non devono disperare o preoccuparsi perché torna puntuale l’appuntamento con le estrazioni! Infatti, anche in questo venerdì ci sarà il concorso delDay! Per tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’ e sperare di vincere. Sempre senza esagerare e giocando con prudenza. Anche, venerdì 11in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di venerdì 11 ...