(Di venerdì 11 novembre 2022), 11 nov. (Adnkronos) - I familiari, gli amici, i colleghi tassisti e soprattutto tantissimi abitanti del quartiere Antonini, un mix di case popolari ed edifici residenziali privati, hanno partecipato questo pomeriggio, a, nello spazio verde tra largo Caccia Dominioni e via Ghini, alla cerimonia di scoprimento dellaindi, ilche 12 anni fa, proprio davanti a quel giardinetto, venne ridotto in fin di vita da una brutale aggressione nata per futili motivi.morirà un mese dopo, senza più riprendere conoscenza, all'ospedale Fatebenefratelli. L'episodio sconvolse l'intera città. Dalla grande solidarietà che il quartiere ha espresso negli anni successivi, è nata la proposta di numerosi residenti, ...

Milano: scoperta targa in memoria del tassista Luca Massari ucciso nel 2010 Milano, 11 nov. (Adnkronos ... di porre una targa in sua memoria nel luogo dell aggressione. Oggi la targa è stata scoperta con il messaggio che accompagna il ricordo di Luca Massari: 'A monito contro ...