Milano | Musella Fi | ' Sala sospenda Area B per un anno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022), 11 nov. (Adnkronos) - I sindaci di Forza Italia e del centrodestra dei Comuni dell'metropolitana milanese sono compatti contro il provvedimento del sindaco di, Giuseppe, che ha istituito l'B entrata in vigore dal 1 ottobre 2022. Lo si legge in una nota diffusa dal coordinamento provinciale di Forza Italia Lombardia. "L'istituzione dell'B -spiega Graziano, segretario provinciale di Forza Italia, nonché presidente del Consiglio comunale di Assago- è assolutamente intollerabile, in quanto mette in difficoltà molti cittadini milanesi, oltre a cittadini, lavoratori e rappresentanti delle aziende dei Comuni dell'metropolitana, i quali entrano ed escono daper motivi lavorativi". Secondo ...