Milan | si ferma Messias | al suo posto uno tra De Ketelaere e Krunic | News

(Di venerdì 11 novembre 2022) Guaio muscolare per Junior: l'esterno brasiliano delnon dovrebbe essere a disposizione di Pioli per il match di domenica

Milan News

Nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A, ilsisullo 0 - 0 a Cremona. Decisivo il portiere della Cremonese, Marco Carnesecchi, autore di ...... la prestazione migliore è probabilmente quella di 38 anni fa, quando contro ilprima ispira ... Nel secondo anno Leo gioca sui suoi livelli, col Toro che arriva quinto e sial secondo turno ... Sky - Milan, si ferma Messias in allenamento. Possibile forfait per domenica, si apre il ballottaggio... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il manager salentino: "Sarà importante avere una discussione franca per capire quali sono le nostre realistiche ambizioni" ...