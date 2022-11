Milan | Giorgio Furlani nuovo Amministratore delegato | prenderà il posto di Ivan Gazidis

...questo prossimo capitolo della storia della nostra visione è molto chiara e per realizzarla il team di RedBird lavorerà in piena sintonia cone con tutto il management di Casa'....questo prossimo capitolo della storia della nostra visione è molto chiara e per realizzarla il team di RedBird lavorerà in piena sintonia cone con tutto il management di Casa'. ...AC Milan ha annunciato che Giorgio Furlani è stato nominato nuovo Amministratore Delegato, succedendo a Ivan Gazidis che concluderà il suo mandato ai primi di dicembre. Furlani è stato nominato nuovo ...Il Milan annuncia ufficialmente il nuovo amministratore delegato: è Giorgio Furlani. Il comunicato del club Il Milan annuncia ufficialmente il successore di Ivan Gazidis nella carica di amministratore ...