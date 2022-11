Milan | Furlani sarà il prossimo AD Conosciamolo meglio News

1 A casatiene banco la questione legata ai rinnovi dei contratti. Ieri è arrivata la firma del ... Come si legge su Tuttosport , ora sul tavolo del prossimo adc'è il caso di Leao : col ...Già consigliere d'amministrazione delè considerato l'uomo adatto per diverse ragioni. Il 43enne si è laureato alla Bocconi e già vanta un curriculum di tutto rispetto. Inoltre conosce ...Ivan Gazidis lascerà il Milan il prossimo 5 dicembre, dimettendosi dal suo incarico nel club Al suo posto, come amministratore delegato del club, dovrebbe ...Come emerso negli ultimi giorni, Ivan Gazidis lascia il Milan il prossimo 5 dicembre. Al suo posto, come amministratore delegato del club, dovrebbe subentrare Giorgio Furlani, protfolio ...