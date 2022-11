Migranti | richiesta asilo Humanity 1 | ricorso fatto a bordo nave ma in acque italiane

...che l'Italia debba essere per decisione di tutti gli altri l'unico porto di sbarco per i... 'Per quanto riguarda ladi isolamento dell'Italia anche questa tradisce una dinamica ......aspettative italiane di una condivisione della gestione dell'emergenza. Non è l'Italia ad avere cercato lo scontro con la Francia. E non sarà l'Italia ad arretrare visto che laè ...A fronte delle richiesta della Prefettura di Lecco per cercare una sistemazione sul territorio a 200 migranti, il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha voluto ribadire che non cambierà la posizione ...Roma, 11 nov. (askanews) - "Credo sia importante prendere l'iniziativa a livello europeo per capire quale sia la soluzione possibile, perché possiamo decidere di isolare l'Italia ma la soluzione è poc ...