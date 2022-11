Migranti | Meloni | Reazione aggressiva della Francia Da loro 234 persone | in Italia 90mila da inizio anno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Quando si parla di ritorsioni, qualcosa non funziona. Sono rimasta molto colpita dalladel governo francese, incomprensibile e ingiustificata. La nave Ocean Viking è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in, ha 234, questo ha generato unamolto dura nei confronti dell’che daha fatto entrare quasi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.