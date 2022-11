Migranti | Meloni | “Ocean Viking prima nave Ong in Francia” – Video

: 'In nessun accordo e' scritto che l'Italia sia l'unico porto di sbarco' La posizione della Ong Lo sbarco in Francia disoccorsi nel Mediterraneo centrale "non deve accadere ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche: "Incomprensione con Parigi, reazione ingiustificata". Il giallo di quelle ...è anche vero d’altra parte che Giorgia Meloni deve capire che non si può fare politica estera con scatti, ultimatum e forzature”. Per il leader di Azione, “sia la retorica di sinistra sui porti aperti ...La questione della gestione dei migranti sta causando diversi problemi al governo Meloni con la Francia, la più disponibile finora ...