Migranti | Meloni non arretra | “Ricatti inaccettabili” E svela il bluff di Macron – LIVE

(Di venerdì 11 novembre 2022) Quasi un fulmine a ciel sereno, che non ci si aspettava. La reazione “sproporzionata” (parola di vari ministri) della Francia sulla questione migratoria ha lacerato l’intesa tra Parigi e Roma. Qualcosa deve essere successo all’incontro tra, forse un’incomprensione, forse l’eccessiva pubblicità per quella nave, la Ocean Viking, che nei giorni scorsi ha rinunciato a sbarcare in Italia e si è diretta verso la Francia. Stamattina i 234sono approdati a Tolone. Ma ciò che conta sono le relazioni internazionali: il governo francese, dopo aver accusato di “disumanità” il Belpaese, ha stracciato gli accordi di ricollocamento, ha inviato 500 agenti della gendarmerie al confine di Ventimiglia e Bardonecchia e ha “minacciato” l’Italia sui finanziamenti europei. In sintesi: è la maggior beneficiaria dei fondi del Pnrr e ...

Sulla questione, Italia - Francia 'bisogna abbassare i toni. La politica estera non può mai essere oggetto ... avendo in casa Marine Le Pen, Macron fa la voce grossa con la. L'Italia non ...Carlo Calenda sta con il governo. La guerra con la Francia suidiventa più grave ogni ora che passa e anche il leader di Azione giudica esagerato il comportamento dell'Eliseo: 'La cosa peggiore che potrebbe fare oggi ...Roma, 11 nov. (LaPresse) - "L'Italia ha fatto sbarcare 600 persone nello stesso giorno in cui si parlava dell'Ocean Viking, e qui di fronte a 234 persone ...(Adnkronos) - "Reazione francese sul caso dei migranti Quando si usa la parola 'ritorsioni' qualcosa non funziona, sono rimasta colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile ...