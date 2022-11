Migranti | Meloni | Molto colpita dalla reazione aggressiva della Francia

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Quando si parla di ritorsioni in una dinamica europea qualcosa non funziona. Sono rimastadel governo francese, incomprensibile e ingiustificabile". Lo ha ...

Giorgianon fa passi indietro nel commentare la reazione della Francia nella vicenda Ocean Viking e ... per scelta di tutti gli altri, l'unico porto di sbarco per iche arrivano dall'...Il vero ricatto suinon lo sta facendo l'Italia, lo sta facendo la Francia, che dice di ...è stufa della Francia e azzanna Macron 'La sinistra italiana - sbotta ancora Cruciani - ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.Erano appena scoccate le ore 8:42 quando stamattina la nave di Sos Méditerranée, Ocean Viking è approdata nel porto di Tolone, in Francia. A bordo 230… Leggi ...