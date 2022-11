Migranti | Meloni | “Francia aggressiva Isoliamo gli scafisti | non l’Italia”

(Di venerdì 11 novembre 2022) E' rimasta molto colpita, Giorgia, dalla reazionedellacontro l'Italia, in tema di accoglienza dei. Ha detto: "Quando si parla di ritorsioni in un dinamica Ue qualcosa non funziona. Sono rimasta molto colpita dalla reazionedel governo francese, incomprensibile e ingiustificabile" L'articolo proviene da Firenze Post.

: 'Chiedo una soluzione comune in Ue' Il blocco dei ricollocamenti Italia non solidale nei confronti dei'L'Italia ha fatto entrare 90miladall'inizio di quest'...Peccato che lanon le abbia risposto 'e tu ci vai con le gonne sgonfie', tanto per rimanere ...'Debora senz'acca' l'ha saputo regalare l'altro giorno sul tema delle navi Ong con i...(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Nuovi provvedimenti ci saranno sicuramente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sulla possibilità che ci siano nuovi provvedimenti in tema di ...Il tema dei migranti e il punto di vista di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ritiene che la questione fondamentale sia una, ovvero come l’Unione ...