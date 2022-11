Migranti | Meloni contrattacca | il problema di Parigi? “Per la prima volta c’è un altro porto possibile”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sorride più volte, lo fa anche pocodi accusare la Francia di aver avuto sul caso Ocean Viking una reazione "aggressiva", "incomprensibile e ingiustificata". Giorgianon sceglie i toni della sfida per replicare al governo diche l'ha accusata di "irresponsabilità" per la decisione di non offrire unai 230che per giorni -di attraccare oggi a Tolone - sono rimasti a bordo della nave. Ma allo stesso tempo fa capire di non aver nessuna intenzione di fare marcia indietro. D'altra parte, se da un lato c'è la necessità di non spezzare l'esile filo del rapcon l'Eliseo che resta comunque il miglioralleato per le battaglie in Europa sul dossier energia, dall'c'è quello di mostrare ...