(Di venerdì 11 novembre 2022) "Si parla di chi fa business sugli immigrati per il viaggio, ma non parliamo del business politico per il potere sugli immigrati. E' propaganda sulla pelle dei rifugiati.la ...

Agenzia ANSA

"Si parla di chi fa business sugli immigrati per il viaggio, ma non parliamo del business politico per il potere sugli immigrati. E' propaganda sulla pelle dei rifugiati. Quanti miliardi drena la ......di chiedere protezione internazionale è di fatto resa spesso impossibile e ciò costituisce una grave violazione delle norme europee e nazionali ai fini del riconoscimento dello status di" ... Migranti, il rifugiato: "Quanti miliardi drena la politica dell'odio" - Italia 'Si parla di chi fa business sugli immigrati per il viaggio, ma non parliamo del business politico per il potere sugli immigrati. E' propaganda ...Non sono stati ammessi in territorio francese. I migranti sbarcati a Tolone dalla Ocean Viking, infatti, non si trovano ancora ...