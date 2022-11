Migranti | Fratoianni | ' Dal governo Meloni un impasto di vittimismo e fake news'

...i deboli e pronti a mettere in difficoltà l'Italia nel nome della loro propaganda anti -. "...internazionali." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, ...... attacca il governo dopo lo scontro di questi giorni suicon Francia e Ong . Casarini , in ...'Il Giornale' tra i finanziatori dell'Ong Mediterranea Saving Humans ci sono Nicolae ...Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni critica il governo Meloni per la sua politica sui migranti e la crisi diplomatica con la Francia ...Casarini, in passato, è stato al centro di una vicenda controversa che lo ha portato a finire sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione ...