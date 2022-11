Migranti e Ong? L' unica soluzione è il blocco navale | parla l' ammiraglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le recenti vicende degli sbarchi continui e diuturni nel sud dell'Italia, il caos creato dalle navia Catania, la frammentazione delle politiche migratorie a livello delle singole nazioni europee impono riflessioni serie e decisive. Partiamo da una certezza oramai assodata: ciò che favorisce la schiavitù moderna in Europa è la tratta degli esseri umani con il corollario del mercato dell'immigrazione illegale. Quest' ultima fa dell'individuo che sbarca sulle coste europee un essere invisibile, non tutelato e con aiuti umanitari non sufficienti per assicurare una vita normale. È facile finire nel circuito dello spaccio della droga e della prostituzione, diventare schiavo per debito, lavoratore forzato nei campi agricoli, servo nel mondo domestico, accattone nelle città se non coinvolto negli ambienti islamici più radicalizzati, pedina di Al-Qaeda. ...