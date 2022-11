Migranti | dalla Francia solo porti chiusi e gendarmi | lo sfogo-bomba di Senaldi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv il condirettore di Libero Pietro: "I francesi ci prendono in giro", è il titolo del quotidiano di oggi. "Sos Mediteranèe è una ong francese: è normale che un Paese fondatore dell'Unione europea dica che un trattato per la ripartizione deinon è valido? Dicono a noi che non possiamo chiudere i, ma loro li hanno aperti? Quando mai? E ora hanno aggiunto 500al confine di Ventimiglia: come sono umani...", critica. Come risolvere il problema immigrazione? "Non c'è qualcosa di strano nel fatto che gli immigrati del Bangladesh arrivinoLibia? Si tratta di traffico internazionale di uomini", dice il condirettore. Repubblica titola sulla rottura tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, Avvenire sul "muro delle ...

11 nov 19:24 Meloni: "Colpitareazione aggressiva della Francia" 11 nov 19:09, lo scontro arriva in Europa: Tajani lunedì a Bruxelles 11 nov 18:52 Francia, respinti in Italia una ..."Sono tutte procedure e azioni che non sono legittime, messe in atto per speculazione politica. Quello che fa partecipazione e' dimostrare che i rifugiati sono una risorsa. I rifugiati non votano e la ...Non sono stati ammessi in territorio francese. I migranti sbarcati a Tolone dalla Ocean Viking, infatti, non si trovano ancora ..."Conosco la gente di Tolone e la loro qualità del cuore, il loro senso dell'onore. Non si lasceranno ingannare da questo balletto politico indecente".