“Micol usa FaceApp su Instagram” | Antonella offende l’ex di Edoardo ma spuntano le sue foto

(Di venerdì 11 novembre 2022)Fiordelisi controIncorvaia. La sorella di Clizia ha parlato nel Confessionale del Grande Fratello Vip della relazione tra l'influencer edDonnamaria, scatenando l'ira della "dottoressa" che ha straparlato dopo la diretta. "usasu",di

FaceApp su Instagram", Antonella offende l'ex di Edoardo La Fiordelisi, come sempre, attacca sull'aspetto fisico, parlando di ragazze invidiose della sua beltà. 'Vuole fare la semplice e ...ha quindi ribattuto vivacemente: " Infatti, ok, ma se lei fa questa roba, va bene. Sto parlando del suo atteggiamento. Leidue pesi e due misure. Lei può fare il ca**o che le pare, per lei ...Antonella Fiordelisi ha accusato Micol Incorvaia di modificare le foto che pubblica sui social: ecco cosa è successo al GF Vip!Daniele Dal Moro infrange il regolamento in camera da letto: ecco cosa è accaduto in queste ore nella casa del GF Vip 7.