Michelle Hunziker | la foto horror | “Qualcosa è andato storto | mi sono svegliata così”

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha superato se stessa mostrandosi ai suoi followers in una versione decisamente inedita con tanto di didascalia. Il risultato finale non poteva che infondere buon umore. La showgirlsta lavorando davvero tanto in questo ultimo periodo. Non ha un momento di pausa e, anzi, invece di ricrearsi situazioni di relax, dopo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Per quanto riguarda i ritorni è stato confermato lo show di, la nuova edizione di Temptation Island , Felicissima Sera, L'Isola dei Famosi e l'allungamento del Grande Fratello Vip . ...Tornerà anche lo show die Il Volo avrà una doppia serata dedicata. Impossibile, infine, non dedicare alcune parole al caso de Le Iene . Occhi puntati su Matteo Viviani ma, in ...Giungono dalla Germania importanti novità sulla relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. C'è (forse) speranza che si riaccenda l'amore tra la showgirl più famosa della tv italiana e il noto ...Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere la commozione raccontando sul social della cicogna in arrivo. La conduttrice 45enne sta per accogliere al mondo un maschietto dopo aver avuto tre figlie f ...