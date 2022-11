Meloni | Tetto al contante alzato a 5000 euro | in linea con la media europea

Roma, 11 novembre 2022 "Ilal contante è stato alzato a 5000 euro, parametrandolo alla media europea", le parole diin conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo ChigiÈ stato approvato 'l'innalzamento a 5mila euro delper il contante ', una 'scelta' che si allinea alla 'media europea' e che 'era nel programma', ha sottolineato. Che poi si è ...“Il mio tetto al contante 10 euro”. La provocazione è di Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, la Fondazione che ha come scopo ...Il superbonus “nasceva meritoriamente come misura per aiutare l’economia”, ma “il modo in cui è stata realizzata ha portato una distorsione sul mercato a beneficio prevalentemente dei redditi medio al ...