Meloni presenta Dl Aiuti | le misure contro caro bollette per famiglie e imprese

(Di venerdì 11 novembre 2022) Oltre nove miliardi di euro destinati per “dare una immediata risposta allee alleper fronteggiare l’aumento del costo delle”. È stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri il nuovo decretoe stamattina la premierha illustrato in conferenza stampa lecontenute all’interno, soffermandosi anche sulla questione dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il commissario Gentilonile previsioni economiche d'autunno. Spaventano deficit e inflazione: 'Se restiamo uniti, ...tengono conto delle politiche annunciate dal nuovo governo di GiorgiaCosì la premier Giorgiain conferenza stampa ha difeso la decisione di modificare il ... salvo per chi ha già deliberato a oggi l'intervento eentro il 25 novembre la nota di inizio ...Il ministro dell'Economia presenta le modifiche al bonus edilizio, che si riduce dal 110 al 90 per cento: "Nessun intervento retroattivo. Continua a favore di coloro che non si possono permettere la r ...AGI - "La misura principale che è stata approvata è quella sull'energia". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa sull'esito del Consiglio dei ministri di ieri. "Abbiamo voluto dare ...