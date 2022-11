Meloni | meglio isolare gli scafisti che l' Italia

... potrebbe scegliere di isolare l'Italia, io penso che sarebbeisolare gli scafisti". Lo ha detto la premier Giorgiain conferenza stampa. "Io - ha aggiunto - continuo a dare la mia ...Giorgianon gira nemmeno troppo attorno al nocciolo della questione sullo scontro ...ad inizio 2022 e chiesto agli altri paesi di isolare l'Italia mettendo in campo una serie di non...Il tema migranti e il punto di vista di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ritiene che la questione fondamentale sia una, ovvero come l’Unione ...Roma, 11 nov. (LaPresse) - "La richiesta di isolamento dell'Italia da parte della Francia Anche questa tradisce una dinamica europea per me curiosa. L'Europa ...