Meloni | L' Italia non può essere l' unico porto di sbarco Per l' Ue non sarebbe intelligente isolare l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le parole del premier in conferenza stampa. "La nave Ong Acean Viking che oggi attracca in Francia è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in Francia con 230 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei confronti dell'che ha fatto entrare quasi 90mila emigranti". E sul superbonus lei e Giorgetti affermano: "Non si è mai visto nella storiana una misura che costasse così tanto per la finanza pubblica a beneficio di così pochi"