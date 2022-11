Meloni | “Il governo si trova ad affrontare probabilmente la peggiore situazione italiana dal dopo guerra”

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Il perimetro nel quale ci muoviamo non è facile e per questo serve mettere sul tavolo tutte le idee con disponibilità reciproca. Siamo aperti, disponibili e ottimisti: siamo tutti sulla stessa barca, con qualche vela strappata ma se ci mettiamo a ricucirle possiamo tornare a navigare". L'articolo .

... che sta dalla parte della Francia contro l'esecutivo italiano: 'Sono solo strumentalizzazioni politiche per attaccare il. La posizione più equilibrata in questa fase è quella espressa ......sindacato il ministro si è presentato al tavolo con un mandato netto della premier Giorgia... "Senza dubbio la stabilità del quadro politico seguita alla formazione del nuovoè un ...Il mercato tutelato del gas non si concluderà, come previsto, nelle prossime settimane ma sarà procrastinato fino al prossimo 10 gennaio 2024. L'appello di Arera, quindi, è stato accolto dal governo M ...Il nuovo governo sta lavorando in merito a una nuova riforma che potrebbe portare a un vero e proprio. Ecco cosa è successo ...